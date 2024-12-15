Авербух заявил, что хотел поставить сына на коньки в два года

Известный продюсер, серебряный призер Олимпийских игр — 2002 в танцах на льду Илья Авербух в интервью «Газете.Ru» признался, что планировал поставить на коньки своего старшего сына от Елизаветы Арзамасовой — Льва, когда ему было два года.

«Я хотел это сделать еще в прошлом году, но сейчас ему исполнилось три — уже точно пора на лед», — отметил Авербух.

Лев Авербух родился 14 августа 2021 года, а впервые встал на коньки в середине ноября 2024-го — в три года и три месяца.

Также у Авербуха и Арзамасовой есть младшая дочь Лия, которая родилась 8 августа 2024 года.

«Лия набирается сил, уже улыбается маме и папе и всем, кто обращается к ней с улыбкой. Надеюсь, что она начнет профессионально заниматься фигурным катанием», — отметил Авербух.

Арзамасова и Авербух объявили о том, что состоят в отношениях, летом 2020-го и сыграли свадьбу 20 декабря того же года.

Ранее Авербух поблагодарил Арзамасову за «бесконечное счастье».