Дзюба попал в состав «Акрона» на матч с «Зенитом»

Петербургский «Зенит» и тольяттинский «Акрон» назвали стартовые составы на матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Родригао, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Глушенков, Кассьерра.

«Акрон»: Васютин, Бокоев, Фернандес, Эсковаль, Кузьмин, Хубулов, Лончар, Джурасович, Данилин, Дзюба, Пестряков.

Поединок состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого назначен Владимир Москалев.

«Зенит» — лидер турнирной таблицы национального первенства. В Активе подопечных Сергея Семака 39 балла. Тольяттинский клуб идет на девятой позиции, набрав 19 баллов.

В следующем туре РПЛ, который состоится уже весной 2025 года, «Зенит» 2 марта дома примет московский ЦСКА. «Акрон» в тот же день сыграет в выездном матче с «Пари Нижним Новгородом». Время начала матчей будет определено позднее.

Ранее было названо преимущество «Спартака» перед другими командами РПЛ.