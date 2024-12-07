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Названо преимущество «Спартака» перед другими командами РПЛ

Экс-игрок Чугунов: «Спартак» — единственный клуб РПЛ, у которого есть прогресс

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Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов назвал преимущество московского «Спартака» перед другими командами Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак», несмотря на перепады, единственная команда чемпионата России, у которой есть прогресс. Видно, там что-то формируется. Даже из тех игроков, которые, может, и не подходят «Спартаку». Но есть тренерская мысль, и строится коллектив. Не то чтобы там по игре или по какой-то тактике – просто по единомышленникам», — заявил он.

В минуты написания новости «Спартак» проводит заключительный матч в 2024 году. В рамках 18-го тура Российской премьер-лиги команда в Москве на стадионе «Открытие Арена» играет с «Пари Нижним Новгородом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. После первого тайма счет не открыт.

«Спартак» после 17 туров национального первенства замыкает тройку лучших в турнирной таблице. В активе подопечных Деяна Станковича 34 балла, команда на пять очков отстает от лидирующего петербургского «Зенита». Нижегородский клуб идет на 12-й строчке, набрав 16 баллов.

Ранее Евгений Ловчев обозначил серьезную проблему «Спартака».

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