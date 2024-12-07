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«Такой паники не ожидал»: брат Хабиба об оскорблениях чемпиона UFC

Боец Нурмагомедов заявил о панике чемпиона UFC Двалишвили на фоне оскорблений

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UFC

Российский боец Умар Нурмагомедов на своей странице в социальной сети заявил о паническом поведении чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераба Двалишвили на конференции перед их поединком.

«Такой паники не ожидал, конечно», — написал он.

Двалишвили в ходе конференции оскорбил Нурмагомедова. Их поединок состоится 18 января 2025 года в рамках турнира UFC 311.

В ноябре Нурмагомедов выложил грузинскую пословицу, в которой сказано, что трус всегда найдет оправдание своему отступлению. Пост в социальной сети X был опубликован после перепалки спортсменов под публикацией, где Двалишвили вызвал на бой другого российского бойца — Петра Яна. После этого Двалишвили обвинил россиянина в неуважении к Грузии.

3 августа Умар победил американца Кори Сэндхагена в главном бою UFC Абу-Даби. После победы он сразу заявил о готовности подраться за титул лиги. 28-летний россиянин победил единогласным решением судей. На его счету теперь 18 побед в 18 боях. 32‑летний Сэндхаген потерпел пятое поражение в 22 поединках, он имеет в своем активе 17 побед.

Умар — двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Хабиб обратился к двум российским бойцам.

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