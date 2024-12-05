«Через пару дней займусь вами»: Хабиб обратился к двум российским бойцам

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов обратился к лидеру в легком весе Исламу Махачеву и непобежденному брату Умару, который выступает в легчайшем дивизионе, после анонса их титульных поединков. Об этом он заявил в своих социальных сетях.

«Через пару дней займусь вами. Будьте готовы», — написал Хабиб.

5 декабря UFC анонсировал новые поединки Махачева и Умара Нурмагомедова.

Махачев в главном бою вечера сразится с соотечественником Арманом Царукяном на турнире UFC 311, который пройдет в Лос-Анджелесе (США) 18 января. В со-главном поединке Умар Нурмагомедов выйдет в октагон против представителя Грузии Мераба Двалишвили, который владеет титулом промоушена.

В октябре 2022 года Махачев завоевал титул чемпиона в легком весе, победив бразильца Чарльза Оливейру. 12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC-284. Это была первая защита титула для россиянина.

21 октября 2023 года Махачев в главном поединке вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. За бой Махачев получил бонус «лучшее выступление вечера». 1 июня 2024 года он одолел Дастина Порье.

Ранее Двалишвили обвинил брата Хабиба в неуважении к Грузии.