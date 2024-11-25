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Чемпион UFC обвинил брата Хабиба в неуважении к Грузии

Чемпион UFC Двалишвили обвинил Умара Нурмагомедова в неуважении к Грузии

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Ron Chenoy/USA TODAY Sports/Reuters

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), грузин Мераб Двалишвили в социальной сети X отреагировал на пост российского бойца Умара Нурмагомедова, обвинив его в неуважении к Грузии и ее народу.

До этого Нурмагомедов выложил грузинскую пословицу, в которой сказано, что трус всегда найдет оправдание своему отступлению. Пост в социальной сети X был опубликован после перепалки спортсменов под публикацией, где Двалишвили вызвал на бой другого российского бойца — Петра Яна.

«Вот почему я давно потерял уважение к Умару и Али (менеджер Умара — Али Абдель-Азиз. — Прим. «Газеты.Ru»). Они играют в грязные игры и пишут глупости, не уважая мою страну и мой народ. Сохраняй ту же энергию, когда я увижу тебя лично — посмотрим, что будет», — написал в ответ представитель Грузии.

2 октября Нурмагомедов уличил Двалишвили в хитрости перед выбором даты титульного боя в UFC.

3 августа Умар победил американца Кори Сэндхагена в главном бою UFC Абу-Даби. После победы он сразу заявил о готовности подраться за титул лиги. 28-летний россиянин победил единогласным решением судей. На его счету теперь 18 побед в 18 боях. 32‑летний Сэндхаген потерпел пятое поражение в 22 поединках, он имеет в своем активе 17 побед.

Умар — двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Нурмагомедов назвал сроки своего следующего боя.

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