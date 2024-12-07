«Будь мужчиной»: чемпион UFC набросился на брата Хабиба

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), грузин Мераб Двалишвили оскорбил российского бойца Умара Нурмагомедова в ходе первой пресс-конференции перед их поединком. Об этом пишет «Чемпионат.com».

«Будь мужчиной, прежде всего нужно быть мужчиной. Ты хороший боец, но важнее быть достойным мужчиной, а ты кусок дерьма, окей? Ты кусок дерьма, ты потерял мое уважение к тебе как к мужчине, настоящие мужчины не пишут всякую ерунду онлайн», — заявил Двалишвили.

Их поединок состоится 18 января 2025 года в рамках турнира UFC 311.

В ноябре Нурмагомедов выложил грузинскую пословицу, в которой сказано, что трус всегда найдет оправдание своему отступлению. Пост в социальной сети X был опубликован после перепалки спортсменов под публикацией, где Двалишвили вызвал на бой другого российского бойца — Петра Яна. После этого Двалишвили обвинил россиянина в неуважении к Грузии.

3 августа Умар победил американца Кори Сэндхагена в главном бою UFC Абу-Даби. После победы он сразу заявил о готовности подраться за титул лиги. 28-летний россиянин победил единогласным решением судей. На его счету теперь 18 побед в 18 боях. 32‑летний Сэндхаген потерпел пятое поражение в 22 поединках, он имеет в своем активе 17 побед.

Умар — двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Хабиб обратился к двум российским бойцам.