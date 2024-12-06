Экс-игрок «Локомотива» сравнил Батракова с мировой звездой

Экс-игрок «Локомотива» Сергей Гуренко сравнил россиянина Алексея Батракова с экс-капитаном сборной Хорватии Лукой Модричем на фоне слухов о переходе в «Манчестер Сити». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Я бы исходил из его мышления на поле. Еще годик-два ему стоило бы окрепнуть в РПЛ и набраться сока. В «Манчестер Сити» сложно справиться психологически. По тому, как он действует на поле, Алексей мне напоминает Модрича. Батраков не по возрасту играет очень зрело», — заявил Гуренко.

Ранее появились слухи, что скауты «Манчестер Сити» следят за Батраковым еще с 2023 года, а в нынешнем сезоне «очень впечатлены его игрой».

6 декабря агент футболиста Владимир Кузьмичев заявил, что либо к нему, либо в клуб по поводу перехода Батракова никто не обращался.

Батраков провел в текущем чемпионате 16 матчей, в которых забил десять мячей и отдал шесть результативных передач. В гонке бомбардиров он занимает второе место, уступая четыре гола костариканскому форварду Манфреду Угальде из «Спартака».

«Локомотив» идет на четвертой позиции в национальном первенстве, имея в активе 34 очка. На первой строчке располагается «Зенит» с 39 баллами, на втором месте — «Краснодар» (38).

Ранее Лионель Месси обратился к болельщикам «Барселоны».