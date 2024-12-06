Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-игрок «Локомотива» сравнил Батракова с мировой звездой

Экс-игрок «Локомотива» Гуренко сравнил Батракова с Модричем

close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Экс-игрок «Локомотива» Сергей Гуренко сравнил россиянина Алексея Батракова с экс-капитаном сборной Хорватии Лукой Модричем на фоне слухов о переходе в «Манчестер Сити». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Я бы исходил из его мышления на поле. Еще годик-два ему стоило бы окрепнуть в РПЛ и набраться сока. В «Манчестер Сити» сложно справиться психологически. По тому, как он действует на поле, Алексей мне напоминает Модрича. Батраков не по возрасту играет очень зрело», — заявил Гуренко.

Ранее появились слухи, что скауты «Манчестер Сити» следят за Батраковым еще с 2023 года, а в нынешнем сезоне «очень впечатлены его игрой».

6 декабря агент футболиста Владимир Кузьмичев заявил, что либо к нему, либо в клуб по поводу перехода Батракова никто не обращался.

Батраков провел в текущем чемпионате 16 матчей, в которых забил десять мячей и отдал шесть результативных передач. В гонке бомбардиров он занимает второе место, уступая четыре гола костариканскому форварду Манфреду Угальде из «Спартака».

«Локомотив» идет на четвертой позиции в национальном первенстве, имея в активе 34 очка. На первой строчке располагается «Зенит» с 39 баллами, на втором месте — «Краснодар» (38).

Ранее Лионель Месси обратился к болельщикам «Барселоны».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами