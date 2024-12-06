Агент Батракова рассказал об интересе со стороны топ-клубов

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова заявил, что либо к нему, либо в клуб по поводу перехода игрока из английского «Манчестер Сити» никто не обращался. Его слова приводит Metaratings.

«Ко мне и в «Локомотив» из «Манчестер Сити» никто не обращался. Переход в АПЛ сейчас невозможен по политическим причинам, а «Манчестер Сити» является тем клубом, в котором быстро такие решения о трансферах не принимаются», — заявил Кузьмичев.

Ранее появились слухи, что скауты «Манчестер Сити» следят за Батраковым еще с 2023 года, а в нынешнем сезоне «очень впечатлены его игрой».

Батраков провел в текущем чемпионате 16 матчей, в которых забил десять мячей и отдал шесть результативных передач. В гонке бомбардиров он занимает второе место, уступая четыре гола костариканскому форварду Манфреду Угальде из «Спартака».

«Локомотив» идет на четвертой позиции в национальном первенстве, имея в активе 34 очка. На первой строчке располагается «Зенит» с 39 баллами, на втором месте — «Краснодар» (38).

Ранее Лионель Месси обратился к болельщикам «Барселоны».