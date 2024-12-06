Месси обратился к болельщикам «Барселоны»

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси обратился к болельщикам испанской «Барселоны», в которой провел большую часть карьеры. Его слова приводит Mundo Deportivo.

«Мое сообщение болельщикам «Барселоны»? Я очень скучаю по вам, и я надеюсь, что скоро мы снова увидимся. Вы должны гордиться тем, что являетесь частью лучшего клуба в мире», — заявил Месси.

Месси является воспитанником «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины 2022 года, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

В 2021 году аргентинец перешел во французский «ПСЖ», а летом 2023 года перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС.

Ранее Месси стал лучшим бомбардиром в истории «Интер Майами».