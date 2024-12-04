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Губернатор Самарской области о словах про коррупцию в российском футболе: отвечу за базар

Федорищев о коррупции в российском футболе: я за базар отвечу

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил в эфире телеканала «Россия 24», что готов ответить за свои слова о том, что в российском футболе есть коррупция.

«Я подал заявление в МВД и прокуратуру впервые в своей жизни. Я принял такое решение. Как мне сказал коллега, что «потом отвечать придется». Прошу прощения, но я за базар отвечу», — сказал Федорищев.

26 ноября глава Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

1 декабря петербургский «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:3.

Ранее Федорищев пригласил футбольного агента на обсуждение вопросов.

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