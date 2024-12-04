«Ни ответа, ни привета»: губернатор Самарской области о контакте с РПЛ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что у него не получилось наладить контракт с представителями Российской премьер-лиги (РПЛ) на фоне возникшего из-за его слов коррупционного скандала.

«Я попросил контакт, записал кружочек и сказал: «Здравствуйте, я Вячеслав Федорищев. Хотел с вами переговорить на такую-то тему». Ни ответа, ни привета. Значит такая позиция у РПЛ. Я ее ни в коем случае не подвергаю обсуждению, у каждого свои задачи — у меня своя», — заявил Федорищев.

26 ноября глава Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

28 ноября в связи с этим заявлением состоялось внеурочное собрание Российской премьер-лиги. Позднее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что настроен решительно разобраться в коррупционном скандале, который возник вокруг судейского корпуса в российском футболе.

Ранее Федорищев заявил, что готов «ответить за базар».