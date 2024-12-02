Губернатор Самарской области пригласил футбольного агента на обсуждение вопросов

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что пригласит футбольного агента Павла Андреева в Самару для обсуждения накопившихся вопросов. За «Крылья Советов» играют больше 10 его клиентов. Слова губернатора приводит «Матч ТВ».

«20 декабря у нас будет общественное мероприятие. Мы пригласим туда людей, которые ассоциируются с накопившимися вопросами и задачами в регионе. Я высылаю официальные приглашения лицам и жду Павла Андреева. Жизнь непростая, сложная», — заявил Федорищев.

26 ноября глава Самарской области Вячеслав Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

1 декабря петербургский «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:3.

Ранее сообщалось о том, что тренер Игорь Осинькин сам хочет уйти из «Крыльев Советов», но клуб его не отпускает.