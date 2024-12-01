«Зенит» сенсационно проиграл «Крыльям Советов» в РПЛ

Петербургский «Зенит» проиграл самарским «Крыльям Советов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:3.

На 4-й минуте матча счет открыл игрок «Зенита» Максим Глушенков. «Крылья» ответили сразу тремя мячами: на 17-й минуте отличился Иван Сергеев, на 18-й минуте — Иван Олейников, а на 28-й — Сергеев оформил дубль. В середине второго тайма Нуралы Алип смог отыграть один мяч на 72-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 39 очков. Однако уже в этом туре они могут потерять лидерство: у идущего вторым «Краснодара» 38 баллов. «Быки» сыграют с московским «Спартаком» в 19:30 по московскому времени. «Крылья Советов» располагаются на десятом месте, набрав 18 очков.

В следующем туре РПЛ «Зенит» сыграет дома с «Акроном». Встреча состоится 7 декабря. Команды выйдут на поле в 16:30 по московскому времени.

«Крылья Советов» сыграют в следующем матче в гостях с «Ростовом». Встреча состоится также 7 декабря. Команды выйдут на поле в 16:30 мск.

Ранее «Локомотив» сенсационно проиграл «Химкам» в матче РПЛ.