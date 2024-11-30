Осинькин сам хочет уйти из «Крыльев Советов», клуб его не отпускает

Российский специалист Игорь Осинькин сам хочет покинуть пост главного тренера самарских «Крыльев Советов». Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

30 ноября «Чемпионат.com» написал, что Осинькин уйдет из команды после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом», который будет сыгран 7 декабря. Позднее «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свой источник опроверг эту информацию.

Сообщается, что Осинькин готов подписать заявление об уходе по собственному желанию. Причиной этому послужили слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о том, что «100 миллионов рублей за то, чтобы уволить человека, который стал непрофессионалом — это слишком много». При этом конкретных имен Федорищев не назвал, но специалист принял это заявление на свой счет, поскольку отступные в его контракте составляют именно 100 млн. Клуб при этом не готов расставаться с тренером.

При этом Осинькина уже могли уволить по ходу текущего сезона. Но 9 октября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что специалист точно доработает до конца сезона.

Специалист тренирует команду с 2020 года. Всего на своем посту Осинькин провел 180 матчей.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги «Крылья Советов» идут на 12-й строчке, набрав за 16 туров 15 очков. Следующий матч в РПЛ самарская команда проведет на выезде и сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 1 декабря, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее в РФС начали проверку после заявлений губернатора Самарской области о коррупции.