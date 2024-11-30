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«Акрон» с Дзюбой обыграл аутсайдера РПЛ

«Акрон» со счетом 1:0 обыграл «Оренбург» в 17-м туре РПЛ

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Телеграм-канал «ФК «Акрон» Тольятти»

Тольяттинский «Акрон» переиграл «Оренбург» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Самаре на стадионе «Солидарность Арена», завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Стефан Лончар с передачи Максима Кузьмина. Он поразил ворота соперников на 60-й минуте игры. Нападающий «Акрона» Артем Дзюба результативными действиями не отличился.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Рафаэль Шафеев.

«Акрон» после 17-ти сыгранных туров национального первенства идет на девятой позиции в турнирной таблице, набрав 19 баллов. Оренбургская команда — аутсайдер текущего сезона, она располагается на последнем месте, имея в активе восемь очков.

В следующем туре РПЛ тольяттинский клуб на выезде сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 7 декабря, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Оренбург» 8 числа в гостевом матче сыграет с грозненским «Ахматом», матч начнется в 19:00 мск.

Ранее стали известны результаты жеребьевки полуфинала Пути РПЛ Кубка России.

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