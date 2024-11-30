Известны результаты жеребьевки полуфинала Пути РПЛ Кубка России

Состоялась жеребьевка полуфинала Пути РПЛ Кубка России и второго этапа четвертьфинала Пути регионов турнира.

За выход в финал пути РПЛ петербургский «Зенит» сразится с «Ростовом», а московский ЦСКА сыграет со столичным «Динамо». Первые матчи этого раунда будут проведены 11–13 марта, ответные — 15-17 апреля. Точные даты и время будут объявлены позднее.

Во втором этапе четвертьфинала Пути регионов тольяттинский «Акрон», за который выступает Артем Дзюба, сразится с московским «Спартаком», «Краснодар» сыграет с грозненским «Ахматом», махачкалинское «Динамо» встретится с московским «Локомотивом», а екатеринбургский «Урал» — с казанским «Рубином». Даты этих поединков пока неизвестны.

Действующий обладатель Кубка России — петербургский «Зенит», который в Суперфинале турнира одолел калининградскую «Балтику», поединок завершился с результатом 2:1. Благодаря этому трофею петербургский клуб впервые в истории оформил требл — выиграл Российскую премьер-лигу (в шестой раз подряд), Кубок страны и Суперкубок.

Ранее появилась информация, что «Крылья Советов» не планируют увольнять главного тренера.