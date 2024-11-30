Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Известны результаты жеребьевки полуфинала Пути РПЛ Кубка России

Россиянам представили результаты жеребьевки Кубка России по футболу

close
Алексей Даничев/РИА Новости

Состоялась жеребьевка полуфинала Пути РПЛ Кубка России и второго этапа четвертьфинала Пути регионов турнира.

За выход в финал пути РПЛ петербургский «Зенит» сразится с «Ростовом», а московский ЦСКА сыграет со столичным «Динамо». Первые матчи этого раунда будут проведены 11–13 марта, ответные — 15-17 апреля. Точные даты и время будут объявлены позднее.

Во втором этапе четвертьфинала Пути регионов тольяттинский «Акрон», за который выступает Артем Дзюба, сразится с московским «Спартаком», «Краснодар» сыграет с грозненским «Ахматом», махачкалинское «Динамо» встретится с московским «Локомотивом», а екатеринбургский «Урал» — с казанским «Рубином». Даты этих поединков пока неизвестны.

Действующий обладатель Кубка России — петербургский «Зенит», который в Суперфинале турнира одолел калининградскую «Балтику», поединок завершился с результатом 2:1. Благодаря этому трофею петербургский клуб впервые в истории оформил требл — выиграл Российскую премьер-лигу (в шестой раз подряд), Кубок страны и Суперкубок.

Ранее появилась информация, что «Крылья Советов» не планируют увольнять главного тренера.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами