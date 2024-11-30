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Спорт

Закрепиться в середине таблице: «Акрон» играет с «Оренбургом». LIVE

Футбол. РПЛ. 17-й тур. «Акрон» — «Оренбург». ОНЛАЙН

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Алексей Филиппов/РИА Новости
В матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) тольяттинский «Акрон» принимает «Оренбург». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 17-й тур
Матч не начался
30 ноября 14:00
Акрон
Тольятти, Россия
0 : 0
Оренбург
Оренбург, Россия
Стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)», Самара, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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13:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча 17-го тура чемпионата России «Акрон» — «Оренбург».

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