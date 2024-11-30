Спорт
Закрепиться в середине таблице: «Акрон» играет с «Оренбургом». LIVE
Алексей Филиппов/РИА Новости
В матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) тольяттинский «Акрон» принимает «Оренбург». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 17-й тур
Матч не начался
30 ноября 14:00
Оренбург
Оренбург, Россия
Стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)», Самара, Россия
13:45
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча 17-го тура чемпионата России «Акрон» — «Оренбург».