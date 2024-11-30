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Дзюба попал в стартовый состав «Акрона» на матч с «Оренбургом»

«Акрон» и «Оренбург» назвали стартовые составы на матч 17-го тура РПЛ

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Тольяттинский «Акрон» и «Оренбург» назвали стартовые составы на матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Акрон»: Васютин, Савичев, Бокоев, Фернандес, Эсковаль, Кузьмин, Хубулов, Лончар, Джурасович, Дзюба, Беншимол.

«Оренбург»: Сысуев, Зотов, Сидоров, Касимов, Перес, Михайлов, Башич, Марин, Горбани, Мансилья, Сахархизан.

Поединок состоится в Самаре на стадионе «Солидарность Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 14:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого назначен Рафаэль Шафеев.

«Акрон» после 16-ти сыгранных туров национального первенства идет на десятой позиции в турнирной таблице, набрав 16 баллов. Оренбургская команда — аутсайдер текущего сезона, она располагается на последнем месте, имея в активе восемь очков.

В следующем туре РПЛ тольяттинский клуб на выезде сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 7 декабря, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Оренбург» 8 числа в гостевом матче сыграет с грозненским «Ахматом», матч начнется в 19:00 мск.

Ранее стали известны результаты жеребьевки полуфинала Пути РПЛ Кубка России.

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