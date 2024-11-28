В РПЛ пригрозили наказанием «Крыльям Советов» в случае доказанного факта коррупции

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что все 16 клубов Лиги требуют разбирательств в коррупционном скандале, который возник после заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Его слова приводит РИА Новости.

«Это факт, после которого прошло два месяца, это серьезный срок. Мы хотим знать детали и фамилии. Если этот факт подтвердится, то все ответственные люди и «Крылья Советов» должны понести серьезное наказание», — заявил Алаев.

26 ноября Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям.

28 ноября в связи с этим заявлением состоялось внеурочное собрание РПЛ.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги «Крылья Советов» идут на 12-й строчке, набрав за 16 туров 15 очков. Следующий матч в РПЛ самарская команда проведет на выезде и сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 1 декабря, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее в Минспорта отреагировали на заявление губернатора Самарской области о коррупции.