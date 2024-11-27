В Минспорта отреагировали за заявление губернатора Самарской области о коррупции

В министерстве спорта России обеспокоены заявлениями губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в судейском корпусе. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Источник утверждает, что Федорищев в частном порядке передал информацию Михаилу Дегтяреву. Отмечается, что в министерстве понимают, что действия губернатора вызваны его заботой о Крыльях Советов и считают, что информацию должны изучить правоохранительные органы и Российский футбольный союз (РФС).

26 ноября Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям.

«Два месяца назад ко мне пришел один из функционеров «Крыльев». Он рассказал о долге порядка 36 миллионов рублей. Клуб должен 36 миллионов, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола», — сказал Федорищев.

В тот же день Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что необходимо серьезно подойти к этому вопросу.

«Заявление Федорищева необходимо рассматривать со всей серьезностью. Лига, как никто другой, заинтересована в изучении имеющейся у губернатора информации о коррупции», — заявил Алаев.

В пятницу, 29 ноября, состоится заседание исполкома РФС.

Ранее сообщалось, что РПЛ проведет внеочередное общее собрание.