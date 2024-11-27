РПЛ проведет внеочередное общее собрание

Российская премьер‑лига (РПЛ) объявила о том, что проведет внеочередное собрание членов РПЛ без указания повестки. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Источник утверждает, что в пресс-службе организации не стали давать комментарии.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям.

«Два месяца назад ко мне пришел один из функционеров «Крыльев». Он рассказал о долге порядка 36 миллионов рублей. Клуб должен 36 миллионов, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола», — сказал Федорищев.

В тот же день Президент лиги Александр Алаев заявил, что необходимо серьезно подойти к этому вопросу.

«Заявление Федорищева необходимо рассматривать со всей серьезностью. Лига, как никто другой, заинтересована в изучении имеющейся у губернатора информации о коррупции», — заявил Алаев.

В пятницу, 29 ноября, состоится заседание исполкома Российского футбольного союза.

Ранее у «Локомотива» обнаружили психологические проблемы.