Глава РПЛ отреагировал на заявление губернатора Самарской области о коррупции в футболе

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев отреагировал на слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о том, что «Крылья Советов» должны 36 млн рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе». Заявление Алаева цитирует Telegram-канал РПЛ.

«Заявление Федорищева необходимо рассматривать со всей серьезностью. Лига, как никто другой, заинтересована в изучении имеющейся у губернатора информации о коррупции», — сказал Алаев.

В турнирной таблице чемпионата России «Крылья Советов» занимают 12 место, набрав 15 очков. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», имея в активе 39 баллов, на втором месте идет «Краснодар», набрав 38 очков. Замыкает тройку сильнейших московский «Локомотив», набрав 34 очка.

В следующем матче РПЛ «Крылья Советов» сыграют с «Зенитом». Встреча состоится 1 декабря. Команды выйдут на поле в 16:30 по московскому времени.

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