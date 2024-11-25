У «Локомотива» обнаружили психологические проблемы

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что «Локомотив» после разгромного поражения в центральном матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» может потерять еще несколько очков до конца календарного года.

По его словам, красно-зеленые получили психологическую травму по итогам субботней игры.

«У «Спартака» получилась хорошая игра, но и «Локомотив» попал в яму глубокую. «Железнодорожники» довольно неплохо шли по таблице, возглавляли даже ее, а сейчас вот эта яма их может остановить здорово. Когда она закончится — трудно сказать. 2:5 — это серьезная психологическая травма, так что как они с этим будут справляться — вопрос непростой», — заявил Пономарев

Встреча, которая прошла на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 5:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После этой победы «Спартак» поднялся на четвертую позицию, обогнав московское «Динамо». В активе коллектива Деяна Станковича 31 очко после 16 встреч. «Локомотив» остался третьим с 34 баллами в активе.

Ранее тренер Валерий Гладилин объяснил разгром «Локомотива» большой мотивацией «Спартака».