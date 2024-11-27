Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Зените» отказались комментировать слова Федорищева о коррупции

В «Зените» не стали комментировать заявление Федорищева о коррупции в футболе

close
Shutterstock

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отказался комментировать заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе. Об этом пишет Metaratings.ru.

Медведев рекомендовал обращаться за разъяснениями в Российский футбольный союз, клуб «Крылья Советов» и лично к главе Самарской области.

Накануне губернатор Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что клуб Российской премьер-лиги «Крылья Советов» должен заплатить 36 млн рублей за взятки судьям.

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев отметил, что слова Федорищева необходимо рассматривать со всей серьезностью. Он подчеркнул, что РПЛ, как никто другой, заинтересована в изучении имеющейся у губернатора информации о коррупции.

Позже депутат Государственной думы Светлана Журова подчеркнула, что этим фактом должны заняться правоохранительные органы. Но в первую очередь сам РФС должен начать расследование, добавила она.

В турнирной таблице чемпионата России «Крылья Советов» занимают 12 место, набрав 15 очков. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», имея в активе 39 баллов, на втором месте идет «Краснодар», набрав 38 очков. Замыкает тройку сильнейших московский «Локомотив», набрав 34 очка.

В следующем матче РПЛ «Крылья Советов» сыграют с «Зенитом». Встреча состоится 1 декабря. Команды выйдут на поле в 16:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что из «Крыльев Советов» уволен финансовый директор после новости о коррупции в клубе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами