В «Зените» отказались комментировать слова Федорищева о коррупции

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отказался комментировать заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе. Об этом пишет Metaratings.ru.

Медведев рекомендовал обращаться за разъяснениями в Российский футбольный союз, клуб «Крылья Советов» и лично к главе Самарской области.

Накануне губернатор Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что клуб Российской премьер-лиги «Крылья Советов» должен заплатить 36 млн рублей за взятки судьям.

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев отметил, что слова Федорищева необходимо рассматривать со всей серьезностью. Он подчеркнул, что РПЛ, как никто другой, заинтересована в изучении имеющейся у губернатора информации о коррупции.

Позже депутат Государственной думы Светлана Журова подчеркнула, что этим фактом должны заняться правоохранительные органы. Но в первую очередь сам РФС должен начать расследование, добавила она.

В турнирной таблице чемпионата России «Крылья Советов» занимают 12 место, набрав 15 очков. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», имея в активе 39 баллов, на втором месте идет «Краснодар», набрав 38 очков. Замыкает тройку сильнейших московский «Локомотив», набрав 34 очка.

В следующем матче РПЛ «Крылья Советов» сыграют с «Зенитом». Встреча состоится 1 декабря. Команды выйдут на поле в 16:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что из «Крыльев Советов» уволен финансовый директор после новости о коррупции в клубе.