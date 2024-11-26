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Из «Крыльев Советов» уволен финансовый директор после новости о коррупции в клубе

«Матч ТВ»: из «Крыльев Советов» уволен финансовый директор

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Телеграм-канал «ПФК «Крылья Советов»»

Из самарских «Крыльев Советов» уволен финансовый директор и еще один сотрудник финансового блока клуба после слов губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о том, что один из функционеров команды сообщил его о долге в 36 млн рублей перед преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола, передает «Матч ТВ».

Отмечается, что оба сотрудника покинули клуб по соглашению сторон. Генеральный директор команды Вадим Андреев продолжит работу.

В турнирной таблице чемпионата России «Крылья Советов» занимают 12-е место, набрав 15 очков. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», имея в активе 39 баллов, на втором месте идет «Краснодар», набрав 38 очков. Замыкает тройку сильнейших московский «Локомотив», набрав 34 очка.

В следующем матче РПЛ «Крылья Советов» сыграют с «Зенитом».

Ранее в Госдуме призвали Российский футбольный союз (РФС) начать расследование о коррупции в судейском корпусе.

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