В Госдуме призвали РФС начать расследование о коррупции в судейском корпусе

Депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе, призвав Российский футбольный союз (РФС) начать расследование, передает «РБ Спорт».

«Этим должны заняться правоохранительные органы. Но в первую очередь сам РФС должен начать расследование. Они должны быть заинтересованы в чистоте российского футбола», — сказала Журова.

Ранее Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям.

В турнирной таблице чемпионата России «Крылья Советов» занимают 12-е место, набрав 15 очков. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», имея в активе 39 баллов, на втором месте идет «Краснодар», набрав 38 очков. Замыкает тройку сильнейших московский «Локомотив», набрав 34 очка.

В следующем матче РПЛ «Крылья Советов» сыграют с «Зенитом».

Ранее Федорищев заявил, что фактов коррупции в российском футболе нет.