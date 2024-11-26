Воспитанник «Спартака» назвал своего кумира

Воспитанник московского «Спартака», полузащитник Даниил Зорин рассказал, кто из легенд красно-белых его вдохновляет. Слова футболиста приводит «Советский спорт».

«Когда я еще был в академии, одним из них был Квинси. Тренировались с ним даже вместе, когда пришел в основную команду. Это было особое чувство для меня. Не видел вживую, но старался смотреть видео игры Титова, Черенкова», — заявил Зорин.

Ранее футболист назвал человека, который поможет «Спартаку» добиться высоких результатов.

В 16-м туре Российской премьер-лиги «Спартак» под руководством Деяна Станковича разгромил «Локомотив» со счетом 5:2. Благодаря этой победе «Спартак» набрал 31 очко, поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ и на три балла отстает от «Локомотива», идущего третьим. От лидирующего «Зенита» красно-белых отделяет восемь очков.

Ранее экс-тренер объяснил преображение «Спартака» отказом Станковича от ротации.