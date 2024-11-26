Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Воспитанник «Спартака» назвал своего кумира

Зорин: одним из моих кумиров был Квинси Промес

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Воспитанник московского «Спартака», полузащитник Даниил Зорин рассказал, кто из легенд красно-белых его вдохновляет. Слова футболиста приводит «Советский спорт».

«Когда я еще был в академии, одним из них был Квинси. Тренировались с ним даже вместе, когда пришел в основную команду. Это было особое чувство для меня. Не видел вживую, но старался смотреть видео игры Титова, Черенкова», — заявил Зорин.

Ранее футболист назвал человека, который поможет «Спартаку» добиться высоких результатов.

В 16-м туре Российской премьер-лиги «Спартак» под руководством Деяна Станковича разгромил «Локомотив» со счетом 5:2. Благодаря этой победе «Спартак» набрал 31 очко, поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ и на три балла отстает от «Локомотива», идущего третьим. От лидирующего «Зенита» красно-белых отделяет восемь очков.

Ранее экс-тренер объяснил преображение «Спартака» отказом Станковича от ротации.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами