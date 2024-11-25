Игрок «Спартака» рассказал, кто поможет команде добиться самых высоких результатов

Тренерский штаб московского «Спартака» во главе с Деяном Станковичем способен привести команду к самым высоким результатам уже в нынешнем сезоне. Об этом в комментарии порталу Legalbet заявил полузащитник красно-белых Даниил Зорин.

«Безусловно, есть ощущение, что «Спартак» при Станковиче может добиться самых высоких результатов. Мы все этого хотим. У нас отличная команда и тренерский штаб. Думаю, нам по силам достичь больших результатов в этом сезоне», — сказал Зорин.

Станкович возглавил красно-белых сразу после завершения сезона-2023/24. Он сменил на этом посту Владимира Слишковича, который был исполняющим обязанности главного тренера команды с тех пор, как в апреле 2024 года уволили испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

В 16-м туре Российской премьер-лиги «Спартак» под руководством Станковича разгромил «Локомотив» со счетом 5:2. Благодаря этой победе «Спартак» набрал 31 очко, поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ и на три балла отстает от «Локомотива», идущего третьим. От лидирующего «Зенита» красно-белых отделяет восемь очков.

Ранее тренер Гладилин объяснил преображение «Спартака» отказом Станковича от ротации.