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Игрок «Спартака» рассказал, кто поможет команде добиться самых высоких результатов

Игрок «Спартака» Зорин: при Станковиче мы можем добиться высоких результатов

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Тренерский штаб московского «Спартака» во главе с Деяном Станковичем способен привести команду к самым высоким результатам уже в нынешнем сезоне. Об этом в комментарии порталу Legalbet заявил полузащитник красно-белых Даниил Зорин.

«Безусловно, есть ощущение, что «Спартак» при Станковиче может добиться самых высоких результатов. Мы все этого хотим. У нас отличная команда и тренерский штаб. Думаю, нам по силам достичь больших результатов в этом сезоне», — сказал Зорин.

Станкович возглавил красно-белых сразу после завершения сезона-2023/24. Он сменил на этом посту Владимира Слишковича, который был исполняющим обязанности главного тренера команды с тех пор, как в апреле 2024 года уволили испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

В 16-м туре Российской премьер-лиги «Спартак» под руководством Станковича разгромил «Локомотив» со счетом 5:2. Благодаря этой победе «Спартак» набрал 31 очко, поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ и на три балла отстает от «Локомотива», идущего третьим. От лидирующего «Зенита» красно-белых отделяет восемь очков.

Ранее тренер Гладилин объяснил преображение «Спартака» отказом Станковича от ротации.

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