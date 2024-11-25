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Экс-тренер «Спартака» рассказал, как клуб смог выиграть пять из шести последних игр в РПЛ

Тренер Гладилин объяснил преображение «Спартака» отказом Станковича от ротации

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший тренер московского «Динамо» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что преображение московского «Спартака» стало возможным благодаря тому, что Деян Станкович перестал активно ротировать состав.

В последних шести матчах в чемпионате страны красно-белые одержали пять побед.

«Последние четыре игры Станкович перестал дергать игроков атаки и вообще стартового состава, дав возможность сформироваться костяку. Ребята стали лучше понимать друг друга, наладилось взаимодействие, особенно в линии атаки. Барко, Угальде, Мартинес, Маркиньос, вместе с другими партнерами стали раскрываться. Построить игру в атаке — самое сложное при работе с любой командой», — заявил Гладилин.

25 ноября «Спартак» со счетом 5:2 разгромил «Локомотив».Встреча, которая прошла на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 5:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После этой победы «Спартак» поднялся на четвертую позицию, обогнав московское «Динамо». В активе коллектива Деяна Станковича 31 очко после 16 встреч. «Локомотив» остался третьим с 34 баллами в активе.

Ранее в «Зените» одной фразой ответили на слова лидера «Спартака» про интерес к нему.

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