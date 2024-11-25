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«Фантазер»: комментатор Генич ответил на скандальное заявление Дзюбы

Комментатор Генич заявил, что никогда не просил Слуцкого мирить его с Дзюбой

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РИА Новости/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Спортивный комментатор Константин Генич заявил, что никогда не просил российского тренера Леонида Слуцкого помирить его с нападающим тольяттинского «Акрона» Артемом Дзюбой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дзюба до этого заявил, что Генич «сначала про псину вякает», а потом «звонит Слуцкому и умоляет помирить его с ним».

«Ни разу не просил Слуцкого меня с ним помирить. Ни разу! Фантазер», — написал Генич.

Изначально в своем интервью Дзюба заявил, что комментаторы не знают, что делать в том или ином моменте, если они не играли в футбол. После этого Генич назвал Дзюбу «футбольной псиной», а после заявил, что не жалеет о своих словах.

Дзюба — воспитанник московского «Спартака». За основную команду он дебютировал в 2006 году и играл в ней до 2015 года, при этом уходя в аренду в «Томь» и «Ростов». С 2015 по 2022 год Дзюба выступал в петербургском «Зените», следом свободным агентом подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», однако не закрепился в команде, расторг соглашение и в 2023 году стал игроком «Локомотива».

Дзюба после ухода из «Локомотива» подписал в статусе свободного агента контракт с тольяттинским «Акроном» сроком до лета 2025 года.

Ранее экс-футболист «Спартака» объяснил, почему назвал Дзюбу вонючим псом.

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