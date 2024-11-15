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Экс-футболист «Спартака» объяснил, почему назвал Дзюбу вонючим псом

Экс-футболист «Спартака» Павлюченко: я назвал Дзюбу псом с любовью

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ФК «Акрон»

Бывший форвард сборной России и московского «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал видео, на котором он назвал форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу «вонючим псом», передает Odds.ru.

Павлюченко сказал, что это было сказано с любовью, и Дзюба об этом знает. Также Павлюченко отметил, что есть полное видео, где он говорит хорошо о Дзюбе, а люди видят только плохое.

Перед ретроматчем легенд московских «Спартака» и «Динамо» журналист Тимур Журавель подошел к Павлюченко и спросил, является ли Дзюба псиной, на что Павлюченко сказал, что Дзюба — «пес вонючий».

Ранее комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на интервью Артема Дзюбы, в котором футболист заявил, что Генич играл на первенство водокачки.

«Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою футбольную карьеру. Ни одна. Особенно такая, как правдолюб», — ответил Генич.

Ранее Дзюба рассказал, что жена плакала, отговаривая его переходить в «Акрон».

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