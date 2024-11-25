«Мужское пропало»: Дзюба о том, что его назвали псиной

Российский нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба упрекнул комментатора Константина Генича в том, что он не может ему ничего высказать в лицо. Его слова приводит VseProSport.

«Что-то мужское куда-то пропало, в лицо никто ничего не может сказать. Видел, что тот же Генич что-то про псину вякает. Ну это прям смешно. А потом через раз звонит [Леониду] Слуцкому и умоляет помирить его со мной. Я просто с ним больше не хочу общаться, вот и все», — заявил Дзюба.

В своем интервью Дзюба заявил, что комментаторы не знают, что делать в том или ином моменте, если они не играли в футбол. После этого Генич назвал Дзюбу «футбольной псиной», а после заявил, что не жалеет о своих словах.

Дзюба — воспитанник московского «Спартака». За основную команду он дебютировал в 2006 году и играл в ней до 2015 года, при этом уходя в аренду в «Томь» и «Ростов». С 2015 по 2022 год Дзюба выступал в петербургском «Зените», следом свободным агентом подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», однако не закрепился в команде, расторг соглашение и в 2023 году стал игроком «Локомотива».

Дзюба после ухода из «Локомотива» подписал в статусе свободного агента контракт с тольяттинским «Акроном» сроком до лета 2025 года.

Ранее экс-футболист «Спартака» объяснил, почему назвал Дзюбу вонючим псом.