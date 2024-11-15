Комментатор не жалеет, что назвал Дзюбу псиной

Комментатор Константин Генич отметил, что не жалеет о том, что назвал нападающего «Акрона» Артема Дзюбу футбольной псиной. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я такой же воспитанник «Спартака», как и он. Неважно, где я играл и с кем. Моя травма и восемь операций… Не дай бог кому‑то это пережить. Я выиграл и Вторую, и Первую лиги. Не жалею, что назвал его «футбольной псиной», — заявил Генич.

В своем интервью Дзюба заявил, что комментаторы не знают, что делать в том или ином моменте, если они не играли в футбол.

Дзюба — воспитанник московского «Спартака». За основную команду он дебютировал в 2006 году и играл в ней до 2015 года, при этом уходя в аренду в «Томь» и «Ростов». С 2015 по 2022 год Дзюба выступал в петербургском «Зените», следом свободным агентом подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», однако не закрепился в команде, расторг соглашение и в 2023 году стал игроком «Локомотива».

Дзюба после ухода из «Локомотива» подписал в статусе свободного агента контракт с тольяттинским «Акроном» сроком до лета 2025 года.

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