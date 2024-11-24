Зарема раскритиковала «Динамо»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова раскритиковала московское «Динамо». Ее слова приводит Metaratings.

«Пока «Динамо» играет с медиакомандами, даже о месте в тройке можно забыть. Розовые свитерочки, артисты, хоккеисты, фигуристы – это все про медиаактивность. Последний раз «Динамо» качественно играло при Шварце, а сейчас это «Динамолэнд», — заявила Зарема.

18 ноября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоялась встреча «Динамо» и «Амкала» из медиафутбола. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу медиаклуба. В составе «Динамо» в матче приняли участие звезды: с первых минут на поле появился актер Павел Деревянко, а в концовке встречи на замену вышла фигуристка Евгения Медведева.

24 ноября «Динамо» на последних секундах упустило победу в матче с «Факелом» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В следующем туре «бело-голубые» сыграют с грозненским «Ахматом» на выезде. Встреча состоится 2 декабря и начнется в 19:00 по московскому времени.

Ранее Медведева оценила свою игру за футбольное «Динамо».