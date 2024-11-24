«Динамо» на последних секундах упустило победу в матче с «Факелом»

Московское «Динамо» на последних секундах упустило победу в матче с воронежским «Факелом» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Воронеже на стадионе «Факел» и завершилась вничью — 1:1. Счет в этом матче открыл Даниил Фомин на 26-й минуте. На последних секундах матча, на 99-й минуте, ответный мяч забил Николай Гиоргобиани.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этой победы москвичи не смогли вернуть себе четвертое место в турнирной таблице. В их активе теперь 31 очко после 16 игр и они пропустили вперед «Спартак», у которого также 31 балл. «Факел» остался в зоне стыковых матчей. У команды 12 баллов за 16 встреч.

В следующем туре «Динамо» сыграет с грозненским «Ахматом» на выезде. Встреча состоится 2 декабря и начнется в 19:00 по московскому времени. «Факел» сыграет в Махачкале с еще одним «Динамо» — эта встреча состоится 1 декабря, стартовый свисток — 19:00 мск.

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