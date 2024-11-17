Медведева оценила свою игру за футбольное «Динамо»

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала выход на поле в составе футбольного московского «Динамо». Ее слова приводит Sport24.

«Сыграть за «Динамо» — новая яркая краска в моей жизни. Я жутко стеснялась, мне ужасно некомфортно, и от этого прикольно. Вы серьезно, я — футболист?!» — заявила Медведева.

Встреча между «Динамо» и «Амкалом», которая состоялась на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, завершилась со счетом 3:2 в пользу медиаклуба. Счет на 10-й минуте открыл футболист «Динамо» Денис Макаров. На 18-й минуте Максим Пичугин из «Амкала» реализовал пенальти, а на 22-й — медиаклуб вышел вперед благодаря голу Антона Карпова. На 45-й минуте Ярослав Гладышев счет сравнял, а победный гол для «Амкала» забил Пичугин на 47-й минуте, оформив дубль.

В составе «Динамо» в матче приняли участие звезды: с первых минут на поле появился актер Павел Деревянко, а Медведева вышла на замену в концовке встречи.

Ранее «Амкал» проиграл в матче четвертого раунда Кубка России.