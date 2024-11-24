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Президент «Реала» раскритиковал систему голосования «Золотого мяча»

Перес: без Намибии, Уганды, Албании, Финляндии Винисиус получил бы «Золотой мяч»

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Juan Medina/Reuters

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес раскритиковал систему голосования «Золотого мяча». Его слова приводит As.

«Удивительно, что, футбол — это глобальное явление, но журналисты из стран с большим населением вроде Индии не голосуют, а у никому неизвестных есть [право голоса]. Без Намибии, Уганды, Албании и Финляндии Винисиус получил бы «Золотой мяч». Хотя бы финн ушел из жюри», — заявил Перес.

9 ноября не включивший нападающего «Реала» Винисиуса в топ-10 «Золотого мяча» журналист из Финляндии покинул жюри премии.

28 октября полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри стал обладателем «Золотого мяча».

В голосовании он обошел футболистов «Реала» Винисиуса, Джуда Беллингема, Килиана Мбаппе, а также одноклубника Эрлинга Холанда.

Винисиус был уверен в том, что он получит награду. Он даже успел ее отпраздновать, однако она досталась не ему.

Церемония вручения премии состоялась 28 октября в Париже.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году.

Ранее Винисиус получил необычное предложение после поражения в «Золотом мяче».

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