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Винисиус получил необычное предложение после поражения в «Золотом мяче»

«Чупа-чупс» предложили проигравшему «Золотой мяч» Винисиусу золотой леденец

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Reuters

Испанский отдел компании «Чупа-чупс» жестко подколол нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора после того, как он не получил «Золотой мяч». Соответствующий пост они опубликовали в своих социальных сетях.

«Кажется, у кого-то не задался вечер… Мы приготовили для тебя золотой, Вини!» — пошутили в компании.

Благодаря своей двусмысленности этот пост набрал 2,2 млн просмотров менее чем за сутки.

Бразилец был уверен в том, что он получит награду. Он даже успел ее отпраздновать, однако она досталась полузащитнику сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри.

Ранее Винисиуса высмеяли на церемонии вручения «Золотого мяча».

26 октября «Реал» проиграл «Барселоне» со счетом 0:4 в матче чемпионата Испании. В одном из эпизодов Винисиус сказал хавбеку каталонской команды Гави, что «да, 0:4, но в понедельник я поеду за «Золотым мячом».

Церемония вручения премии состоялась 28 октября в Париже.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году.

Ранее Антон Миранчук рассказал, что некоторые клубы не хотели подписывать его из-за гражданства.

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