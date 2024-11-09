Европейский журналист покинул жюри премии «Золотой мяч»

Журналист из Финляндии Юха Канерва покинул жюри премии «Золотой мяч». Он заявил, что не включил бразильского нападающего Винисиуса Жуниора в топ-10 премии из-за технической ошибки.

«Моя техническая ошибка. Я выхожу из состава жюри «Золотого мяча», — написал Канерва в соцсети Х (ранее Twitter).

28 октября полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри стал обладателем «Золотого мяча».

В голосовании он обошел футболистов «Реала» Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема, Килиана Мбаппе, а также одноклубника Эрлинга Холанда.

Винисиус был уверен в том, что он получит награду. Он даже успел ее отпраздновать, однако она досталась не ему.

Ранее Винисиуса высмеяли на церемонии вручения «Золотого мяча».

26 октября «Реал» проиграл «Барселоне» со счетом 0:4 в матче чемпионата Испании. В одном из эпизодов Винисиус сказал хавбеку каталонской команды Гави, что «да, 0:4, но в понедельник я поеду за «Золотым мячом».

Церемония вручения премии состоялась 28 октября в Париже.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году.

Ранее Винисиус получил необычное предложение после поражения в «Золотом мяче».