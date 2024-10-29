Родри выиграл «Золотой мяч»

Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри стал обладателем «Золотого мяча».

В голосовании он обошел футболистов «Реала» Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема, Килиана Мбаппе, а также одноклубника Эрлинга Холанда.

На церемонии вручения «Золотого мяча» Родри появился на костылях. 25 сентября он повредил крестообразные связки колена в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Арсенала».

В прошлом сезоне Родри выиграл четыре трофея — Английскую премьер-лигу, клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА и Евро-2024. Испанец принял участие в 63 матчах за «Манчестер Сити». Ему удалось забить 12 голов и отдать 14 результативных передач.

За «Манчестер Сити» Родри выступает с 2019 года. В составе команды он стал четырехкратным чемпионом Англии, а также выиграл Лигу чемпионов.

В 2024 году Родри вместе со сборной Испании стал чемпионом Европы. Финальная встреча между сборными Испании и Англии завершилась со счетом 2:1. Счет в матче открыла Испания на 47-й минуте, отличился Нико Уильямс с передачи Ламина Ямаля. Англия сумела сравнять на 73-й минуте, гол оформил Коул Палмер, ему ассистировал Джуд Беллингем. Победу на турнире Испании принес гол Микеля Оярсабаля, голевая передача на счету Марка Кукурельи.

Это первый «Золотой мяч» в карьере Родри. Он стал третьим игроком с 2008 года, кому удалось прервать победную серию Криштиану Роналду и Лионеля Месси в получении этой награды. В 2018-м «Золотой мяч» достался хорвату Луке Модричу, а в 2022-м — французу Кариму Бензема. Роналду и Месси не попали в список номинантов в этом году.

Ранее Ламин Ямаль стал лучшим молодым футболистом года.