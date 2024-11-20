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Футболист «Локомотива» рассказал о своих тратах

Игрок «Локомотива» Тикнизян рассказал, что тратит в месяц 100—150 тысяч рублей

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, сколько денег тратит в месяц. Его слова приводит Metaratings.

«Финансами полностью занимается моя жена. У меня деньги быстро испарятся. Трачу в основном на такси до базы и обратно. В семье достаточно будет 100—150 тысяч рублей», — заявил Тикнизян.

Также он поделился мнением о тратах других игроков. Ранее вратарь «Зенита» Евгений Латышонок заявил, что тратит 30 тысяч рублей в месяц, а экс-игрок «Спартака» Павел Яковлевминимум 150 тысяч рублей.

«Без разницы, кто на какую сумму живет. Для меня важно, чтобы моим детям, семье и всем родным хватало на все», — добавил футболист.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Он выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020.

Ранее Тикнизян оценил результативность Артема Дзюбы в «Акроне».

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