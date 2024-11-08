Бывший одноклубник оценил результативность Дзюбы в «Акроне»

Полузащитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о своем бывшем одноклубнике, нападающем-ветеране Артеме Дзюбе, который продолжает карьеру в тольяттинским «Акроном». Он подписал с тольяттинцами контракт по ходу нынешнего сезона.

«Не сказал бы, что как-то особенно жду матч против «Акрона» из-за того, что туда перешел Дзюба. Но я очень рад за него. Не скажу, что мы с Артемом друзья, но у нас хорошие партнерские отношения. Я вижу, как он играет в «Акроне». И для своего игрового времени он уже сделал достаточно голевых действий, поэтому Артему хочу пожелать только удачи», — приводит слова Тикнизяна Legalbet.

Дзюба после ухода из «Локомотива» подписал в статусе свободного агента контракт с тольяттинским «Акроном» сроком до лета 2025 года. В текущем сезоне он успел провести семь матчей в чемпионате и Кубке России, отметившись в них двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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