Матч окончен

Это было что-то с чем-то. «Рубин» не забил пенальти при счете 1:0, «Краснодар» попал в первом тайме в штангу, а потом уже пи 1:1 в самом конце забил мяч, который был отменен после просмотра VAR. Да и в целом команды выдали настоящую классную битву! Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.