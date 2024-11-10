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Спорт

Жаркая битва в Казани: «Рубин» прервал победную серию «Краснодара»

«Рубин» и «Краснодар» сыграли вничью в матче РПЛ

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Максим Богодвид/РИА Новости
В заключительном матче 15-го тура Российской премьер-лиги казанский «Рубин» принимал на своем поле «Краснодар» и добился боевой ничьей при драматичных обстоятельствах. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 15-й тур
Окончен
10 ноября 19:45
Рубин
Казань, Россия
18' Чумич
1 : 1
Краснодар
Краснодар, Россия
53' Черников
Стадион «Ак Барс Арена (Казань Арена)», Казань, Россия
1-й тайм

18' Чумич

35' Нижегородов

30' Тормена

45' Рожков

2-й тайм

75' Вуячич

50' Черников 53' Черников

90' Сперцян

Трансляция
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Матч окончен

Это было что-то с чем-то. «Рубин» не забил пенальти при счете 1:0, «Краснодар» попал в первом тайме в штангу, а потом уже пи 1:1 в самом конце забил мяч, который был отменен после просмотра VAR. Да и в целом команды выдали настоящую классную битву! Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

90+5'

Финальный свисток Карасева фиксирует БОЕВУЮ НИЧЬЮ!

90+3'

«Рубин» заработал угловой, и хотя ничего из него не выжал, «Краснодар» не может наладить штурм.

90+1'

Пять минут добавлено ко второму тайму.

90'

Еще и желтая карточка для Эдуарда Сперцяна!

90'

ФОЛ СО СТОРОНЫ СПЕРЦЯНА! ГОЛ НЕ ЗАСЧИТАН!

89'

Позвали Карасева к монитору! Сперцян сначала сыграл в мяч, но нога была поднята, и затем он коснулся шипами голени защитника... Очень сложный момент. Что решит Карасев?

88'

VAR проверяет, по правилам ли Сперцян сыграл в подкате.

87'

ГООООООООООООООООООООООООООООООЛ! Олакунле Олусегун — 1:2! Вот это да! На ровном месте «Рубин» привозит сам себе. Вроде справились с атакой «Краснодара» правым флангом, но два защитника не решили, кто будет выносить мяч, в итоге Сперцян увидел это, полетел в прессинг и вырвал в подкате прямо на Олусегуна, который с восьми метров уложил мяч в самую дальнюю девятку!

85'

Рашид Рахимов заменил Николу Чумича, выпустив на поле Олега Иванова.

84'

Давит «Краснодар», но пока безуспешно.

81'

Смолов шикарно развернулся у лицевой и отдал в центр под удар Кордобе с шести метров. С первым справился на линии Кабутов, но Кордоба подобрал и пробил еще раз — уже Ставер в прыжке выручил «Рубин»! Как не забил «Краснодар»?!

80'

Велдин Ходжа заменил у «Рубина» Богдана Йочича.

79'

6(4) — 8(5) по ударам в этом жарком матче.

78'

Ставер играет кулаками и выносит мяч после подачи со штрафного.

77'

Прорываясь по флангу, Кордоба выиграл борьбу у Игора Вуячича, и тому оставалось только сфолить. Желтая карточка.

75'

У «Краснодара» вместо Сергея Петрова на поле вышел Джованни Гонсалес.

74'

Попытка удара Оласы из-за штрафной с подбора — в небеса.

73'

Марвин Чуни поменял у «Рубина» Дардана Шабанхаджая.

71'

Продолжает «Рубин» контролировать территорию. Моменты у ворот Агкацева сейчас не возникают, но мяч все время у казанцев.

69'

Федор Смолов и Кевин Кастаньо вышли у «Краснодара» вместо Жоау Батчи и висевшего на карточке в такой жесткой игре Александра Черникова.

66'

«Рубин» продолжает атаковать.

63'

А вот сам угловой ни к чему не привел. Но «Рубин» продолжает атаковать.

62'

Стычка на поле на половине «Краснодара», но обошлось без санкций. А потом в атаке «Рубина» прострел Даку привел к угловому.

60'

Постепенно «Краснодар» продвигается к штрафной, преодолевая сопротивление «Рубина». Оласа бросил аут в штрафную, но защитники казанцев выиграли борьбу.

57'

Чумич оказался на газоне после верховой борьбы. Фола не было со стороны Черникова, но все равно больно.

55'

А «Рубин» снова пошел вперед и заработал угловой. Кордоба выиграл воздух в своей штрафной.

53'

ГОООООООООООООООЛ! Александр Черников — 1:1! Кордоба заправил по левому флангу Олусегуна, который спас мяч в поле и закинул в штрафную на Батчи. Тот в прыжке не дотянулся до мяча, но Ставер смог только отбить перед собой, потом спас после добивания Кордобы, но набежавший Черников с рикошетом от пытавшегося спасти защитника все же поразил створ!

52'

Заброс в штрафную в сторону Чумича, но пробить не получается.

51'

Черников жестко сбивает Рожкова. Прямо сбоку от штрафной. Очень опасная точка. И, хоть и не сразу, Александр Черников получил желтую карточку.

49'

Первая опасная атака у «Рубина» опять прошла. Даку был близок к тому, чтобы дважды выйти на ударную позицию на линии штрафной, но защитники «быков» отбивались.

46'

У «Краснодара» вместо Данилы Козлова на поле появился Олакунле Олусегун.

46'

Поеееееехали! Второй тайм начался.

Перерыв

«Краснодар» владеет мячом 65% времен, но по ударам 6(5) — 6(3) в пользу «Рубина». Да и просто острее казанцы. Они закономерно ведут, еще и пенальти не забили! Но гости могли отыграться. Очень жаркий матч. Посмотрим, что будет во второй половине.

45+5'

Отправляет на перерыв команды свисток Карасева.

45+4'

Илья Рожков получает желтую карточку за стык.

45+3'

Корнер заканчивается ударом Чумича головой — слишком слабо, Агкацев поймал в падении.

45+2'

Очередной заброс Кабутова со штрафного приводит к угловому у ворот «Краснодара».

45+1'

Три минуты добавлено к первому тайму.

44'

Вуячич делает скидку после подачи Кабутова на дальнюю штангу, но из офсайда.

43'

Оласа неудачно обработал скакнувший перед ним мяч и вынужден был фолить. Точка для подачи.

41'

Много фолов с обеих сторон. Очень жесткая игра.

38'

МОМЕНТИЩЕ! Кордоба зацепился за мяч в глубине штрафной «Рубина», улучшал позицию, танцуя перед защитником, а пробил резко набежавший Черников — ШТАНГА СПАСЛА ХОЗЯЕВ!

36'

Константин Нижегородов жестко отоварил по ногам в центре поля на фланге Сперцяна — желтая карточка.

34'

«Рубин» продолжает давить, причем вся команда поддержала Даку на поле. Очень тяжелый тайм для «Краснодара».

31'

СТАНИСЛАВ АГКАЦЕВ СПАСАЕТ! Тащит удар Даку из угла! Мирлинд Даку второй подряд пенальти не забивает, на неделе не переиграл Торопа из ЦСКА в матче Кубка.

29'

После просмотра VAR НАЗНАЧАЕТСЯ ПЕНАЛЬТИ! И это еще не все — желтая карточка Виктору Тормене.

27'

О-па, а Тормена-то наступил сзади на ногу Даку! Сейчас могут назначить пенальти!

26'

Очень опасная передача в штрафную на Даку. Там он наступает на мяч в борьбе с защитником и корчится от боли...

24'

На этот раз мяч летит на дальний угол вратарской, но там его забирает в высоком прыжке вверх Агкацев.

23'

«Рубин» заработал штрафной на фланге на чужой половине поля. Кабутов готовится подать.

20'

«Краснодар» перебрался на чужую половину поля, но пока ничего не создает.

18'

ГООООООООООООООООООЛ! Никола Чумич — 1:0! Пошла подача с повторного корнера на ближний угол вратарской, скидка на дальнюю штангу оттуда, и Чумич уже без сопротивления замкнул. Ну а скинул Даку.

17'

Тесленко очень опасно пробил головой после подачи Кабутова с углового, но Агкацев потащил в прыжке. А дальше защитники смогли вынести на еще один угловой, не позволив случиться добиванию.

15'

Кевину Ленини досталось от Кабутова. Потребовалась помощь врачей ключевому игроку «Краснодара».

12'

Дальний удар Чумича — выше ворот.

11'

Кордоба входил в штрафную с мячом и готовил удар, но подкравшийся сзади Шабанхаджай смог отобрать!

9'

Даку потребовалась помощь врачей после стыка, но уже все в порядке.

6'

Сперцян делал передачу на ближнюю штангу со штрафного. Мяч сильно крутился в ближний угол, но Ставер был готов и смог отбить!

5'

Сперцяна сбили на фланге на половине поля «Рубина» сбоку от штрафной. Точка для подачи.

4'

Первый момент в матче создали хозяева. Через правый полуфланг ворвался в штрафную Шабанхаджай, пас которому сделал Даку. Ударил иранец, не снижая скорости, но мяч просвистел выше ворот!

1'

Поееееееехали! Матч начался.

19:45

Встречу обслуживает бригада арбитров с Сергеем Карасевым из Москвы во главе.

19:40

А вот стартовый состав от главного тренера лидирующего в РПЛ «Краснодара» от Мурада Мусаева:

Агкацев, Петров, Кайо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Козлов, Батчи, Ленини, Кордоба.

19:35

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого выставил с первых минут главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов:

Ставер, Кабутов, Рожков, Тесленко, Нижегородов, Вуячич, Иву, Чумич, Йочич, Даку, Шабанхаджай.

19:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В заключительном матче 15-го тура Российской премьер-лиги казанский «Рубин» примет на своем поле «Краснодар» из Санкт-Петербурга. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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