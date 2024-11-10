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«Спартак» разгромил «Акрон» Дзюбы в матче РПЛ

Дубли Бонгонды и Угальде принесли «Спартаку» разгромную победу над «Акроном»

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Московский «Спартак» разгромил тольяттинский «Акрон» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:0.

Счет в первом тайме открыл Тео Бонгонда. Во второй половине встречи точными ударами отметились Манфред Угальде, который забил дважды, и Бонгонда. При счете 0:4 красную карточку получил игрок «Акрона» Солтмурад Бакаев.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Форвард «Акрона» Артем Дзюба провел на поле 67 минут.

В турнирной таблице национального первенства красно-белые идут на пятом месте, набрав 28 баллов. Команда на восемь очков отстает от лидирующего «Краснодара», который пока не сыграл в 15-м туре. «Акрон» расположился на девятой позиции, имея в активе 16 баллов. Вторым в чемпионате идет московский «Локомотив», имея в активе 35 баллов.

В следующем туре РПЛ «Спартак» дома примет столичный «Локомотив». Игра состоится 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Акрон» 22 ноября проведет гостевой матч против казанского «Рубина». Футболисты начнут встречу в 19:00 мск.

Ранее Дзюбу обматерили фанаты «Спартака».

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