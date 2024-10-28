Винисиуса высмеяли на церемонии вручения «Золотого мяча»

В официальной трансляции «Золотого мяча» от L'Equipe высмеяли бразильского нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

Известно, что были опубликованы мемы с участием футболиста. На одном из кадров, Винисиуса держит на руках 17-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль.

На одном из кадров Винисиуса представили в виде младенца, которого держит на руках 17-летний вингер сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль.

Ранее сообщалось, что «Реал» не будет присутствовать в церемонии вручения «Золотого мяча».

28 октября стало известно, что награду получит испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри. В «Реале» уверены, что если не Винисиус, то заслуживал выиграть награду защитник клуба Дани Карвахаль.

26 октября «Реал» проиграл «Барселоне» со счетом 0:4 в матче чемпионата Испании. В одном из эпизодов Винисиус сказал хавбеку каталонской команды Гави, что «да, 0:4, но в понедельник я поеду за «Золотым мячом».

Церемония вручения премии проходит в Париже.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году.

Ранее «Манчестер Юнайтед» назвал имя нового тренера команды.