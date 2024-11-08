Мбаппе отказывается играть за сборную Франции

Французский нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе больше не хочет играть за национальную команду страны. Об этом сообщает Get French Football News.

Источник утверждает, что у футболиста напряженные отношения с главным тренером Дидье Дешамом. Отмечается, что Мбаппе вряд ли будет выступать за сборную, пока у руля нынешний наставник.

7 ноября Мбаппе не вызвали в сборную Франции на матчи Лиги наций против Италии и Бельгии.

Также в октябре он заявил, что хочет играть за Францию только в важных матчах, а в прошлой паузе на игры сборных был заподозрен в изнасиловании.

11 октября он был замечен в ночном клубе города Стокгольм во время матча его сборной против национальной команды Израиля.

Ранее в Казахстане обозначили условие для матча с Россией.