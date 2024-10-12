Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мбаппе назвал условие для выступления за сборную Франции

Footmercato: Мбаппе хочет играть за сборную Франции только в важных матчах

close
Kacper Pempel/Reuters

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе заявил, что хочет играть за национальную команду только в важных матчах. Об этом сообщает Footmercato.

Сообщается, что это решение вызвано желанием футболиста сосредоточиться на игре за «Реал», чтобы иметь шансы выиграть «Золотой мяч» — 2025, а также минимизировать риски получения травмы.

Мбаппе получил травму во время матча чемпионата Испании с «Алавесом», которая завершилась победой «Реала» со счетом 3:2.

11 октября он был замечен в ночном клубе города Стокгольм во время матча его сборной против национальной команды Израиля.

12 октября бывший футболист сборной Франции Жером Ротен призвал лишить Мбаппе капитанской повязки в сборной.

«Ты объясняешь всем нам, что нуждаешься в отдыхе, передышке, а затем даешь Дешаму, всей сборной и всему народу Франции понять, что тебе наплевать на все», — заявил Ротен.

Ранее в Казахстане обозначили условие для матча с Россией.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами