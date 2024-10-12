Мбаппе назвал условие для выступления за сборную Франции

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе заявил, что хочет играть за национальную команду только в важных матчах. Об этом сообщает Footmercato.

Сообщается, что это решение вызвано желанием футболиста сосредоточиться на игре за «Реал», чтобы иметь шансы выиграть «Золотой мяч» — 2025, а также минимизировать риски получения травмы.

Мбаппе получил травму во время матча чемпионата Испании с «Алавесом», которая завершилась победой «Реала» со счетом 3:2.

11 октября он был замечен в ночном клубе города Стокгольм во время матча его сборной против национальной команды Израиля.

12 октября бывший футболист сборной Франции Жером Ротен призвал лишить Мбаппе капитанской повязки в сборной.

«Ты объясняешь всем нам, что нуждаешься в отдыхе, передышке, а затем даешь Дешаму, всей сборной и всему народу Франции понять, что тебе наплевать на все», — заявил Ротен.

Ранее в Казахстане обозначили условие для матча с Россией.