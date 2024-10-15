Мбаппе подозревается в изнасиловании

Футболист мадридского «Реала» Киллиан Мбаппе проходит в качестве подозреваемого по делу об изнасиловании и сексуальном домогательстве в Швеции, передает Aftonbladet.

Преступление произошло в одном из отелей, где останавливались Мбаппе, его родственники и футболист французского «ПСЖ» Норди Мукиеле.

Заявление в полицию было подано 12 октября.

Статус Мбаппе в уголовном деле указан «обоснованно подозреваемым», что соответствует самому низкому уровню подозрений.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

Первые голы в составе «Реала» в рамках чемпионата Испании Мбаппе забил в матче четвертого тура против «Бетиса». Он оформил дубль, а мадридский клуб победил со счетом 2:0. 4 сентября Мбаппе попал в список претендентов на «Золотой мяч».

Ранее Мбаппе назвал условие для выступления за сборную Франции.