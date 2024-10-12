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В Казахстане обозначили условие для матча с Россией

Барменкулов: сборная Казахстана сыграет с Россией, если этого захочет Черчесов

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов заявил, что сборная готова провести товарищеский матч с национальной командой России, если в этом поединке будет заинтересован главный тренер казахстанских футболистов Станислав Черчесов. Его слова приводит РИА Новости.

«Решение полностью на стороне Станислава Саламовича. Ему надо обновлять команду, поэтому он должен сделать заявку о том, что нам нужна игра», — заявил Барменкулов.

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. До этого он работал в российской команде, под его руководством сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира — 2018.

Сбор национальной российской команды стартовал в понедельник, 7 октября, в подмосковном Новогорске. При этом у подопечных Валерия Карпина изначально не было соперника по возможному товарищескому матчу. Стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) предлагал встречу со сборной Таджикистана, однако в Федерации футбола Таджикистана отклонили это предложение из-за календаря команды. Также сообщалось, что не удалось договориться с командами Пакистана и Замбии.

В четверг, 10 октября, сборная России провела открытую тренировку в Москве. В ней приняли участие воспитанники футбольных школ Курской и Белгородской областей.

Ранее экс-футболист объяснил, зачем нужны сборы сборной России.

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